Survivor şampiyonu Cemal Can sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in arkadaşı olarak adını duyuran Cemal Can Cansever, Survivor 2020 yarışmasından sonra popülerliğini artırdı. Son olarak InStyle Men Ekim ayının kapağına poz veren Cemal Can sosyal medyayı salladı. Pozları ile büyük dikkat çeken Cemal Can'ın ınstagram ınstagram paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte, Cemal Can'ın sosyal medyayı sallayan pozları;

CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 yılındaİzmir'de doğmuştur. 24 yaşında olan Canseven'in annesi Rizelidir, babası Selanik göçmenidir. Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük ablası vardır. Lisede eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul'a gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurmuştur ve İstanbul DJ Academy'de dj'lik eğitimine başlamıştır.

Üniversite yıllarından beri tanıdığı ünlü youtuber, influencer Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.