Survivor Nisa Bölükbaşı nerede? Survivor Nisa neden yok, ayrıldı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 bu yıl yine birbirinden iddialı yarışmacılara evsahipliği yapıyor. Nisa Bölükbaşı da son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Yarışmacı, önceki bölümlerde oynanan oyunda ayağından sakatlanmıştı. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde Nisa’yı göremeyen izleyiciler de meraklandı. Peki, Survivor Nisa neden yok, sakatlandı mı?



SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Nisa Bölükbaşı Survivor 2020’nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Adı bir dönem Sercan Yıldırım ile anılan Bölükbaşı, son zamanlarda yaşadığı olumsuz diyaloglar ve uyumsuzluklarıyla dikkat çekiyor. Nisa, geçtiğimiz günlerde oynanan oyun sırasında ayağından sakatlanmış ve doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti. Nisa’nın sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe kaldırıldığı ve bu yüzden yarışmanın son bölümünde olmadığı konuşuluyor.