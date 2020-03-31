Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında?

Survivor Nisa kimdir? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından aratılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Renkli tavırlarıyla ve konuşma tarzıyla öne çıkan Bölükbaşı’nın konuşmaları sosyal medyada sevenleri tarafından paylaşılıyor. İşte Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilenler...



SURVIVOR NİSA KİMDİR?

Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag’da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka’da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018’de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.