Survivor Nisa kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, aslen nereli? İşte hayatı...

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’ın dikkat çeken yarışmacıları arasında Nisa Bölükbaşı en üst sıralarda yer alıyor. Sercan Yıldırım’la olan diyaloğu ile sosyal medyanın gündeminde yer alan Nisa Bölükbaşı son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Sportif geçmişi olan yarışmacı 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Peki, Survivor Nisa kimdir, aslen nereli? İşte hayatı...



SURVIVOR NİSA KİMDİR?

Survivor’ın dikkat çeken yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag’da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka’da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018’de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.