Survivor Nisa kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli?

Nisa Bölükbaşı Survivor 2020’nin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başarıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri ekran başında kilitleyen Survivor yine birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın izleyicileri de “Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında?” sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimiz içerisinden Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisine ulaşabilirsiniz.



SURVIVOR NİSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020 kadrosunda yer Nisa Bölükbaşı konuşma tarzı ve yarışmada yaşadığı bazı diyaloglar nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Survivor Nisa 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag'da doğmuştur. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa, 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.