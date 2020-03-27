Survivor Meryem diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında?

Survivor’da birleşme partisine az bir zaman kala sıcak bir gelişme daha yaşandı. Yapımcı ve Sunucu Acun Ilıcalı; Instagram hesabı üzerinden, Gönüllüler takımından Meryem’in diskalifiye olduğunu açıkladı. Diskalifiye olan yarışmacının yerine ise Ünlüler takımından bir ismin geçeceği belirtildi. Peki Survivor Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

SURVİVOR MERYEM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, Meryem'in sakatlığından dolayı diskalifiye edildiğini söyledi. Salgın nedeniyle Türkiye'den adaya yeni yarışmacı gidemediğinden dolayı eşitliğin sağlanması için iki takım arasında transfer yapılacak. Acun Ilıcalı'nın bu kararı açıklamasının ardından Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem'in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Ünlüler takımından karşı tarafa geçecek olan isim ise henüz belli olmadı.

SURVİVOR MERYEM KİMDİR?

Survivor Gönüllüler takımında yer alan Meryem Kasap, yarışmaya girerken çekilen tanıtım videosunda kendisini şu sözlerle ifade etmişti:

"Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim. Sporla tanışmam lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı an da yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim. Devam eden yıllar içinde bu başarılarım devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın, 8 yılı milli takım sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum. Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor’da iz bırakanlardan olacağım."