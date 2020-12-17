Survivor Mert öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya çalkalandı

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında boy gösteren Mert Öcal, programın ardından ününe ün kattı. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve yarışmaya katılan Mert Öcal, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaslarını sergilediği bir pozunu paylaşan Mert Öcal’ın saçlarını kesmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Survivor Mert yeni imajı ile sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yakışıklı oyuncunun takipçileri Mert Öcal’ın kaslı pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Öcal'ın pozunu gören fenomen Burak Altındağ'ın "Edep ya hu" yorumu ise dikkat çekti.