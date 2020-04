Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli kaç yaşında?

Survivor Mert Öcal kimdir? sorusu ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor kadrosunda yer alan Mert Öcal yarışmadaki tavırlarıyla ve diyaloglarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakteriyle karşımıza çıkan Öcal birçok dizide yer aldı. İşte Survivor Mert Öcal hayatı ve oynadığı diziler...



SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Mert Öcal 29 Eylül 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıkmıştı.