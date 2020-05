Survivor Mert kimdir? Survivor'ın dikkat çeken yarışmacısı Mert Öcal nereli ve kaç yaşında?

Survivor’da her hafta finale bir adım daha yaklaşılırken heyecan giderek artıyor. Yarışmanın son zamanlarda en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Mert Öcal da stratejik hamleleri ve dikkat çeken diyaloglarıyla ön plana çıkıyor. Survivor’ın bu haftaki eleme potasına giren Mert Öcal ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir ve nereli? İşte biyografisi...



SURVIVOR MERT ÖCAL KİMDİR, NERELİ?

Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor’da mücadele eden Mert Öcal son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Mert Öcal 29 Eylül 1982’de İstanbul'da doğmuştur. Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıkmıştı.

SURVIVOR MERT ÖCAL BOYU KAÇ?

Uzun boyuyla dikkat çeken Mert Öcal 1,93 m boyundadır.