Survivor Mert kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve oynadığı diziler...

Survivor Mert kaç yaşında, nereli? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının heyecan ve çekişme dolu yarışmacı Survivor bu yıl yine birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Mert Öcal da yarışmanın favori isimleri arasında yer almayı başarıyor. Son olarak Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara gelen yarışmacının oyunculuk kariyeri bulunuyor. İşte Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal hakkında merak edilenler...



SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Mert Öcal 29 Eylül 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıkmıştı.