Survivor Makbule kimdir, ne zaman elendi? Survivor Makbule koronavirüse yakalandı!

Survivor Makbule koronavirüse yakalandı. Survivor Makbule kimdir, sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yarışan Makbule Karabudak'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Mesleği ebelik olan Karabudak Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.

MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşınan Karabudak Anadolu Lisesini kazandı ve sayısal bölümünü başarıyla tamamladı. Üniversitede Ebelik bölümünü kazanan genç yarışmacı bir yandan da spor aktivitelerine yöneldi.

Yarışmacı kendi hayatını şu şekilde özetliyor;

"Temmuz 1992 doğumluyum. Aslan burcuyum. İstanbul’da doğdum. Sonrasında ilkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındık. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapıyordum. Lisede Anadolu Lisesi kazandım ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdim. Lise hayatım boyunca 4 sene basketbol oynadım. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldum hep. Zorlu şartlarda geçti öğrencilik yıllarım ama yılmadan çalışınca insan başarıya mutlaka ulaşıyor. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandım. Ebelik bölümüne, bölümün aldığı puanın çok üzerinde bir puanla yerleştim. Seçimimdeki tek etken annemdi. Benden önceki 4 doğumunu kendi başına yapmak zorunda kalmış ve ilk hastanede doğan çocuğu ben olmuşum. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadım. Nöbetler, antrenmanlar, dersler, günlük çalıştığım figüranlık, palyaçoluk, komilik gibi harçlığımı kazandığım işler döngüsünde yoğun bir üniversite hayatı geçirdim.

Üniversiteden mezun olduğum sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandım. Atanır atanmaz hem görevime başladım hemde tekrar spor yapmaya. Fitness, pilates yaptım bireysel olarak. Spor yaparken gittiğim salonda spor eğitmeni olan eşimle tanıştım yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından 14 ay önce evlendim. Son 2 yıldır sabah 8 akşam 5 ebelik yapıyorum. Akşam 5'ten 9'a kadar ve Cumartesi günleri pilates eğitmenliği yapıyorum. Hayatım yoğun bir tempoda geçiyor fakat bundan şikayetçi değilim. Enerjim varken enerjimi doğru şekilde kullanmam gerektiğini düşünüyorum."

Karabudak, yarışmanın ilk haftasında elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, ‘her şeyde vardır bir hayır’ diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın."