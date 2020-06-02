Survivor kim elendi? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı, kim gitti? İşte 95. bölümde yaşananlar....

Survivor’da elenen ismin kim olduğu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2 Haziran Salı akşamı yayınlanan 95. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yarışmaya veda edecek ismin belirleneceği bölümde tansiyon zaman zaman yükseldi. Yarışmacılar arasından Yunus Emre, Sercan, Elif ve Aycan eleme potasında yer alırken Acun Ilıcalı yarışmaya veda edecek ismin kim olduğunu açıklayacak. Peki, Survivor’da bu hafta kim elendi? İşte 2 Haziran Survivor’da yaşanan gelişmeler...



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’da eleme adayları yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında belirlendi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanması üzerine ünlüler takımı konseyi toplandı ve ilk eleme adayları Elif ve Yunus Emre’den sonra Aycan oldu. Yarışmanın 1 Haziran Pazartesi günü oynanan son dokunulmazlık oyununu ise yine gönüllüler takımı kazanması üzerine ünlüler takımından Sercan Yıldırım eleme adayı olarak belirlendi. Böylece Survivor’da tüm eleme adayları ünlüler takımından seçilmiş oldu.

2 HAZİRAN SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu hafta kimin elendiği yarışmanın izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Eleme potasında Aycan, Elif, Yunus Emre ve Sercan yer alırken yarışmaya kimin veda edeceği heyecanla bekleniyor. Yarışmada elenen isim henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı en az SMS’i alan yarışmacıyı açıkladıktan sonra güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

SURVIVOR’DA YENİ DÖNEM!

Yarışmacının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmada nelerin değişeceğini açıkladı. Yarışmada her bölüm finale biraz daha yaklaşılırken önümüzdeki hafta neler olacağını duyuran Ilıcalı, "Bu hafta sembol finalinin sonucunda 1 kişi direk çeyrek finale kalacak. Çarşamba günü bir konsey olacak ve yeni takımlar belirlenecek. Parkurda hepiniz yarışacaksınız ve en iyi 2 isim takım kaptanları olup kendi takımlarını oluşturacaklar. Elemeden hemen sonra bütün oyunlarda kadın ve erkekler karışık oynayacak" ifadelerine yer verdi.