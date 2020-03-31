Survivor kim elendi, eleme adayları kimler? 31 Mart Survivor canlı izle!

Survivor’da eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmayı yakından takip eden kişiler de “Survivor’da bu hafta kim elendi?” sorusunu aratıyor. Yarışmanın 31 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. Yarışmada haftanın ilk eleme adayı önceki bölümlerde Yunus Emre olmuştu. Yarışmanın ikinci ve son eleme adayı da SMS oylaması sonrası belli olacak ve bir isim Survivor’a veda edecek. İşte detaylar....



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’ın 29 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan takımında gerilim dolu dakikalar yaşandı ve tansiyon yükseldi. Dokunulmazlığı ünlüler takımının kazanması üzerine gönüllüler takımı konseyi toplandı ve oylama yapıldı. Oylama sonucunda Yunus Emre haftanın ilk eleme adayı oldu. Yarışmanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise SMS oylaması sonrası belli olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor’da bu hafta kimin eleneceği merak ediliyor. Yarışmada elenen isim henüz belli olmadı. Şu anda devam eden yarışmayı aşağıdaki linke tıkl-ayarak canlı olarak izleyebilirsiniz.

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