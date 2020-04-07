Survivor kim elendi? 7 Nisan Survivor canlı izle!

Survivor kim elendi? sorusu yoğun olarak aratılmaya başladı. Tv8’in sevilen yarışma programı Survivor’ın 7 Nisan Salı günü yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. Yarışmanın önceki bölümlerinde dokunulmazlık oyununun ünlüler kazanmış ve gönüllüler takımından Ezgi ile Perviz elem adayı olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları da bu akşam belli olacak. İşte 7 Nisan Salı akşamı Survivor’da yaşananlar...



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’ın 5 Nisan Pazar günü yayınlanan bölümünde ünlüler takım ile gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda heyecan ve çekişme dolu anlar yaşandı. Her iki takımın da kıran kırana mücadele ettiği oyunda ünlüler takımı oyunu kazandı. Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yapılan oylama sonucunda ise Perviz ve Ezgi eşit oyu aldığı için eleme adayı oldu. Yarışmanın diğer eleme adayları da bu akşam belli olacak.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yarışmada kimin elendiği henüz belli olmadı. Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SURVIVOR CANLI İZLE!