Survivor'da elenen isim belli oldu mu? Survivor'da bu hafta kim elendi? Kim gitti?

Ekranların heyecan ve gerilim dolu yarışması Survivor’da eleme heyecanı yaşanıyor. “Survivor’da bu hafta kim elendi?” sorusu da yarışmaya veda eden ismi öğretmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yarışmanın önceki bölümlerinde dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmış ve gönüllüler takımından Ceyhun Uzun ilk eleme adayı olarak belirlenmiştir. Yarışmanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise SMS oylaması sonrası netleşecek. Peki, Survivor’da elenen isim açıklandı mı? Cevabı haberimizde...



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’ın 22 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Heyecan ve gerilim dolu dakikaların yaşandığı bölümde oyunun galibi ünlüler takımı oldu. Daha sonra ise haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere gönüllüler takımı konseyi toplandı ve oylama yapıldı. Oylama sonucunda ise Ceyhun Uzun ilk eleme adayı olarak açıklandı. Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise bu akşam açıklanacak SMS oylaması sonrası belli olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor’da bu hafta kimin elendiği henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.