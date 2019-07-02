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  3. Survivor izleyicilerini şoke eden an! Yusuf Karakaya'nın annesi canlı yayında fenalaştı!

Survivor izleyicilerini şoke eden an! Yusuf Karakaya'nın annesi canlı yayında fenalaştı!

Survivor izleyicilerini şoke eden an! Yusuf Karakaya'nın annesi canlı yayında fenalaştı!

Survivor 2019 şampiyonunun belli olacağı final yarışması izleyiciler tarafından büyük heyecanla izlendi. Finalistlerden Yusuf Karaya’nın annesi canlı yayın esnasında fenalaştı. Yusuf gözyaşlarına hakim olamadı. Yayına bir süre ara verildi.

Survivor 2019 finallerinde Seda ile birlikte yarışan Yusuf'un annesi Zinnet Hanım, konuşma yaptığı sırada fenalaştı.

Seyirciler arasında bulunan bir doktor yardıma koşarken, sağlık görevlileri de müdahale etti. Canlı yayına ise bir süre ara verildi.

Canlı yayına tekrar dönüldüğünde ise Acun Ilıcalı, Yusuf'un annesi Zinnet Hanım'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Acun Ilıcalı, "Zinnet Hanım'ın tansiyonu düştü. Doktorlar tarafından kontrol altına alındı. Biraz önce yanındaydım kendisiyle konuştum. Durumu şu anda iyi" dedi.

Annesi fenalaşan Yusuf ise gözyaşlarına boğuldu.

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