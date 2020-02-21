Survivor İrem Akın kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 Ünlüler İrem Akın nereli?

Survivor 2020 kadrosuna katılan İrem Akın’ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İrem Akın kimdir, nereli? 2020 yılında da heyecanla takip edilen yarışmada Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner’in sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmesinin ardından Ünlüler Takımı kadrosuna yeni isimler katıldı. Bu isimlerden biri olan milli boksör İrem Akın ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

İREM AKIN KİMDİR?

İrem Akın, milli bir boksördür. Tekirdağ'da dünyaya gelen İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodadır. Daha önce 2013 yılında Kadınlar Kick Boks Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren İrem Akın, 60 kgda yarışıyor. İrem Akın sosyal medya hesabından sık sık boks maçındaki fotoğraf ve videolarını paylaşıyor.