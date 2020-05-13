Survivor Instagram canlı yayını saat kaçta? Acun Ilıcalı Survivor canlı yayını nereden izlenir?

Acun Ilıcalı Survivor canlı yayını nereden izlenir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin sıkı takipçelerine müjde verdi. Acun Ilıcalı, Survivor'da Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapacağını duyurdu. Canlı yayın dün akşamki ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı ile yapılacak. Survivor takipçilerinin en çok merak ettiği sorular bu canlı yayında cevaplanacak. İşte detaylar..

SURVIVOR INSTAGRAM CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Acun Ilıcalı Survivor canlı yayını 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 17:00'de gerçekleşecek.

SURVIVOR INSTAGRAM CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Survivor canlı yayını, Acun Ilıcalı'nın hesabından takip edilebilecek. İzleyiciler dün akşam paylaşılan postun altına sormak istedikleri soruları yazmaya başladı.

ACUN ILICALI AÇIKLAMASI

Bu akşamki ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımıyla yarın saat 17.00’de Instagramdan canlı yayın yapacağız, yarışmacılara sormak istediğiniz sorularınızı bu postun altına yazabilirsiniz..