Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada finale doğru adım adım yaklaşılırken bu haftaki elemede aday olacak isimler dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oluyor. Geçtiğimiz bölümde sembol finalini Elif kazanmıştı ve yarışmanın ilk çeyrek finalisti olmuştu. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte 6 Haziran Cumartesi Survivor’da yaşananlar...



SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’ın 6 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya mücadele ve dikkat çeken performansların sergilendiği oyunda zaman zaman tansiyon yükseldi. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununu galibi ise 10’a 8’lik skor ile kırmızı takım oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanması üzerine mavi takım yarışmacıları konseyde toplandı. Yarışmacılar ilk eleme adayını belirlemek üzere oylamaya gitti. Yarışmanın oylama sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar haberimiz içerisine eklenecektir.