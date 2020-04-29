Survivor Gizem'in elenmesine en çok Demet Akalın sevindi!

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Survivor', 28 Nisan Salı akşamı 60. bölümüyle ekranlara geldi. İletişim oyunu heyecanı ardından ada konseyinin yapıldığı gecede ünlüler takımından; Ersin, Yunus Emre, Sercan potaya girerken, gönüllüler takımından da Gizem, Ardahan ve Yasin eleme adayı oldu.



Sonucun açıklanmasının ardından gönüllülerden Gizem Birdan, adaya veda eden isim oldu. Sıkı bir Survivor takipçisi olan Demet Akalın ise Gizem'in elenmesine çok sevindi. Akalın "As bayrakları, yarabbi şükür" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Şarkıcı, geçen hafta da Gizem'in oyun kaybedip "Yıldım artık" diyerek ağlamasına sinirlenmiş ve tepki göstermişti. Twitter'dan konuyla ilgili yorum yapan Akalın, "Bizde yıldık Gizem. Allah aşkı için git ne olur git. Saç baş yoluyoruz artık" demişti.