Survivor Gizem kimdir? Survivor Gizem Birdan kaç yaşında ve nereli?

Survivor Gizem Birdan’ın hayatı ekran başındakiler tarafından aratılmaya başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacıları arasında yer alan Gizem Birdan sergilediği kötü performans nedeniyle konseyin ve izleyicilerin ağır eleştirilerine maruz kalıyor. 24 yaşında kadar aktif basketbol oynayan yarışmacının sportif geçmişi bulunuyor. Peki, Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...



SURVİVOR GİZEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor yarışmacısı Gizem Birdan 5 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başlayan Gizem Birdan 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı. Basketbolcu, oyuncu ve tiyatrocu olan Gizem Birdan’ın boyu 1.77’dir.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitiren Birdan sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.