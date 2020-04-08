Survivor Gizem kimdir? Survivor Gizem Birdan kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Gizem Birdan ile ilgili aramalar ekran başındakiler tarafından yapılmaya başladı. Yarışmacıyı yakından tanımak isteyen izleyiciler “Survivor Gizem Birdan nereli, boyu kaç?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Şahin Tepesi ve Kocamın Ailesi gibi dizilerde oynayan Birdan sportif yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, Survivor Gizem kimdir? İşte hayatı...



SURVİVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Gizem Birdan 5 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başlayan Gizem Birdan 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı. Basketbolcu, oyuncu ve tiyatrocu olan Gizem Birdan’ın boyu 1.77’dir.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitiren Birdan sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.