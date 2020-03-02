Survivor Gizem Birdal kimdir? Survivor'ın yeni yarışmacısı Gizem Birdal oldu!

Survivor’ın yeni yarışmacısı Gizem Birdal izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Survivor’ın 2 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde diskalifiye olan yarışmacıların yerine kadroya dahil olan Gizem Birdal basketbolla yakından ilgileniyor. Peki, Survivor Gizem Birdal kimdir? İşte cevabı…



SURVİVOR GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Survivor 2020’nin 2 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde yeni yarışmacılar belli oldu. Gizem Birdal’da diskalifiye olan yarışmacıların yerine kadroya dahil olan isimler arasında yer alıyor. Basketbolcu olan Gizem Birdal Survivor 2020’de Gönüllüler takımında yarışacak.