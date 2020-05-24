Survivor futbol maçını kim kazandı? Survivor futbol oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 24 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Ramazan Bayramı’nın 1. gününde yayınlanan yarışma evde sıkılan ve keyifli vakit geçirmek isteyen kişilerin imdadına yetişti. Acun Medya ve ekibi survivor yarışmacıları ile futbol oyununda karşı karşıya geldi. Renkli dakikaların yaşandığı müsabaka sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki, Survivor futbol maçını kim kazandı? İşte merak edilenler...



SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 24 Mayıs Pazar günü yayınlanan efsane bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın 86. bölümünde Acun Medya ekibi survivor yarışmacıları ile futbol maçında karşı karşıya geldiler. Aycan, Sercan ve Ardahan gibi futbolla ilgilenen yarışmacıların olduğu müsabakada çekişmeli dakikalar yaşandı. Yarışmacılardan Aycan Yanaç’ın Acun Ilıcalı’ya yaptığı müdahale ise sosyal medyada çok konuşuldu. Futbol oyununun kazananı henüz belli olmadı. Kazanan belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.