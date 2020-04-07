Survivor Ezgi kimdir? Survivor Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında ve nereli?

Survivor Ezgi kimdir? sorusu sevilen yarışmanın izleyicileri tarafından aratılıyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Ezgi Hocaoğlu ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. 5-16 yaşları arasında porfesyonel olarak Artistik Cimnastik yapan Hocaoğlu sportif kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Haberimiz içerisinden Survivor 2020 yarışmacılarından Ezgi Hocaoğlu hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.



SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Survivor yarışmacıları arasında yer alan Ezgi Hocaoğlu 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yapan Ezgi Hocaoğlu Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Hocaoğlu 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Ezgi, şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.