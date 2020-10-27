Survivor Evrim'den Barış Murat Yağcı hakkında polemik yaratacak sözler!

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacısı Evrim Keklik, UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına konuk oldu. 29 yaşındaki sporcu, sunucu Erol Köse’nin "Barış Murat Yağcı ile aranızda ne oldu?" sorusuna yanıt verdi.

Keklik, "Aslında Barış ile çok iyi arkadaştık, sonradan elektriğimiz uyuşmadı. İnsanlar değişince ben uzaklaşıyorum. Bunu anlamıyorlar, bana ters" ifadelerini kullandı. "Survivor adasının böyle bir atmosferi olamaz mı?" sorusuna ise Evrim, "Beynin, aklın yer değiştirmiyor ki! İnsan yemek yemeyince salaklaşmaz herhalde değil mi? Sevmem öyle yanardönerli işleri" yanıtını verdi.

İkili, aynı takımda da mücadele ettikleri yarışma boyunca zaman zaman sert tartışmalar yaşamıştı.