Survivor Evrim kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli, kaç yaşında?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacılarının hayatı ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Evrim Keklik de yarışmadaki diyalogları ve konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İstanbul’da dünyaya gelen yarışmacı sportif kariyeriyle ön plana çıkıyor. Peki, Evrim Keklik nereli, kaç yaşında? Survivor Evrim kimdir? İşte hayatı...



SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 29 yaşında olan Evrim Keklik ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlamış ve 10 yıl boyunca devam etmiştir. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer olan Keklik, 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transfer olmuştur.

Yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun süren Evrim voleybola ara vermek zorunda kalmıştır. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam etmiştir.

Üniversitede 4 yıl yüzme sporuyla uğraşan yarışmacı 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olmuştur. Üniversite eğitimi 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailesinin yanına 2017 yılında geri dönen yarışmacı sualtı hokeyine başlamıştır. 1 yıldır bu spor ile ilgilenen Evrim bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmaktadır."