Survivor Evrim ada şartlarına ağladı! Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2020 yarışması için heyecan dorukta. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Survivor Evrim'in ada şartları yüzünden ağladığı videoyu paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan videodaki Survivor Evrim Keklik hakkında aramalar yoğunlaştı. Gönüllüler takımında bu yıl yarışacak isimler arasında yer alan Evrim Keklik ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kensini şu şekilde tanımlıyor;

"Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul’da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü’nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul’a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

Survivor Evrim'in ada şartlarına isyan ettiği o sözler;

"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün daha iyiyim. Bunları annem görmesin lütfen. Önce beni buraya getirseydiniz, bir gün deneme yapsam yemin ederim gelmezdim. Çok zor. Ağlayamıyorum gücüm yok. İnsanlar var utanıyorum orada ağlayamıyorum. Diyecekler kocaman kadın ağlıyor. Su içmek mide bulandırıyor, kokonat ishal yapıyor. Gerçekten hiçbir şey yiyemiyorum. Sohbet etmek istiyorum, çay kahve içmek istiyorum. Minderde oturmak istiyorum.

Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz, bana bir çay bir kahve verin. Gerçekten moralim çok bozuk, bir insanla sohbet etmek istiyorum. Adanın dışında kendi hayatımı anlatmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. O parkuru yapmak zor değil, o parkura gelene kadar anan ağlıyor zaten burada. O parkur kolay aslında, yemek ye 2 saat öncesinde, ısın, ondan sonra mis gibi çıkar yaparsın o parkuru. Dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor, yastık yok, dümdüz yatıyorsun, boynum ağrıyor. Pislik cabası, daha ne söyleyebilirim ki, gerçekten moralim çok bozuk."