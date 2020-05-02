Survivor eski yarışacısı Semih Öztürk bilinmeyenleri anlattı: Adada namaz kılan, dua eden vardı

Eskiden Survivor'da yarışan ve şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan SurvivorEkstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk, YouTube kanalından yarışma hakkında merak edilen soruları cevapladı.

'KAVGA EDECEĞİNE İBADET ET'

"Survivor'da ibadet ediliyor mu?" sorusuna cevap veren Semih Öztürk, "Evet, ben şahit oldum; namaz kılan, dua eden arkadaşlarımız vardı. Bol bol vaktin var; adada kavga edeceğine ibadet etmek çok mantıklı. Gidecek arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi. Öztürk, açıklamalarında herhangi bir isim vermekten de kaçındı.

'SİGARA İÇMEK YASAK'

Adada sigara içip içilmeme konusundan da bahseden Öztürk, "Adada kesinlikle ama kesinlikle sigara içmek yasaktı. Zaten genellikle sporcular katıldığı için onların da hayatlarında sigara olmuyordu" şeklinde konuştu.



'ADAYA EŞYA GÖTÜREMİYORSUN'

Adaya eşya götürme konusundan bahseden Öztürk, "Çanta kafana göre eşya koyamıyorsun. Çantada sadece yağmurluk, matara ve eşofman takımı oluyor" dedi.