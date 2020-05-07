Survivor Ersin'den canlı yayında duygulandıran sözler: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?

Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Ersin Korkut’un köpeği Mes geçtiğimiz aylarda ölmüştü. Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes'i çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi kimse verememişti. Hatta geçtiğimiz haftalarda iletişim ödülünde de köpeğini soran Ersin'e ağabeyi de gerçeği söyleyememiş "Mes iyi, Mesut onunla ilgileniyor" demişti.

AİLESİNDEN TALEP GELDİ

Ersin’in ailesinden talep geldiğini söyleyen Acun Ilıcalı salı günü Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı; “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz”

YILMAZ ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından usta komedyen Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Acun Ilıcalı'yı arayan Erdoğan, 'kötü haberi vermek için biraz daha bekle' uyarısında bulundu. Yılmaz Erdoğan’la konuşan Ilıcalı, son gelişmeleri şu sözlerle anlattı; Ersin olayında şöyle bir gelişme oldu. Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni ‘söylersek adamı orada kaybedebiliriz’ dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, ‘Siz ne derseniz o’ dedim.

Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e... Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim.

O SORU KAHRETTİ!

Son olarak iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımında yer alan Ersin Korkut, 'En çok neyi merak ediyorsun' sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim küçük bir köpeğim var. Pekinez. Ben onu çok merak ediyorum. Acaba ben döndüğümde beni tanıyabilecek mi? Tanımayacak mı onu gerçekten çok merak ediyorum."