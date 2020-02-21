Survivor Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yeni yarışmacısı Erman Altıkardeş nereli?

Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Survivor Erman Altıkardeş kimdir? TV 8’de ekrana gelen yarışmada bu yıl Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında rekabet gerçekleşiyor. Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner’in sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmesinin ardından Ünlüler Takımı kadrosuna yeni isimler katıldı. Haberimiz içerisinden Erman Altıkardeş ile ilgili merak edilen bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya'nın Bremen kentinde One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.