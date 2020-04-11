Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında ve nereli?

Survivor Elif kimdir? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler yarışmacıları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Elif Yıldırım Gören’in hayatı da bu bağlamda merak edip araştırılıyor. Haberimiz içerisinden Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990 yılında Bursa İznik’te dünyaya geldi. Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.