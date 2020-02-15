Survivor 2020 için geri sayım sona eriyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği Survivor'da yarışmacılar da merak konusu oldu. Ünlüler takımında yer alan Elif Gören'in kim olduğu merak ediliyor. "Survivor Elif Gören kimdir? Milli Atlet Elif Gören kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. "Kendim için koşup, Survivor şampiyonu olacağım." diyen Survivor Elif ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SURVIVOR ELİF GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.