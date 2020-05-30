Survivor eleme adayları kimler? 30 Mayıs Survivor‘da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayları yarışmanın 30 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümünde belli oluyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıkı. Yarışmanın önceki bölümlerinde Yunus Emre ve Elif haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Yarışmanın 92. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası diğer eleme adayları da netleşecek. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 92. bölümde yaşananlar...



30 MAYIS SURVİVOR‘DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’ın 30 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı oyunda zaman zaman tansiyon yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’ın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın ilk 2 eleme adayı belli olmuştu. Ünlüler takımından Yunus Emre ve Elif ilk eleme adayı eleme potasında yer alırken yarışmanın diğer eleme adayı bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takım arasından bir kişi olacak.