Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor'da dokunulmazlıkları kim kazandı?

Survivor eleme adayları kim oldu sorusuna Survivor yarışmasını yakından takip edenler yanıt arıyor. 12 Mayıs akşamı Survivor son bölümde dokunulmazlıkları kim kazandı? Survivor eleme adayları merakla araştırılıyor. Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Beyaz takım konseye gitti ve eleme adayları da belli oldu. Beyaz takımda yapılan oylama sonucu 3 eleme adayı ortaya çıktı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Beyaz takımın kazanmasının ardından bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve Beyaz takım oyunu bu kez 10-9 skoruyla kazandı ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Beyaz takım konseye gitti ve eleme adayları da belli oldu. Beyaz takımda yapılan oylama sonucu 3 eleme adayı ortaya çıktı. Bu isimler ise Yusuf, Atakan ve Emre oldu...

SURVİVOR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 11 Mayıs tarihli 67. bölümünde iletişim oyunu oynandı. Adada iletişim oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. 67. bölümde iletişim oyununda erkeklerde Bora, kadınlarda ise Büşra oldu. Bora iletişim ödülüne Seda ve Emre'yi, Büşra ise Sude ve Hikmet'i götürdü. Anneler Günü öncesi anneleriyle konuşma fırsatı yakalayan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 67. bölümünde dokunulmazlık ödülü için yarışmacılar parkurda ter döktü. Dokunulmazlık oyunu sırasında Atakan ve Yusuf arasında tartışma yaşandı. daha sonra tansiyon normele döndü. Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim ilerleyen saatlerde belli olacak.

SURVİVOR’DA ARABA GERİLİMİ

Geçen hafta araba ödülünün galibi Atakan'dı. Yusuf, Emre ve Atakan araba ödülüne çıkmadan önce ödülü 3'e bölme kararı aldılar. Yusuf yeni bölümde Atakan'ın gereksiz yere Emre ile kavga çıkardığını söyleyerek bunun araba için olduğunu söylüyor. Emre ise kimseden bir şey istemediğini huzur istediğini belirtiyor. Atakan'ın bu sözlere ne karşılık vereceği ise en çok merak edilen konular arasında.

SURVİVOR’DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

SURVİVOR ARABA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor araba oyununu kim kazandı sorusunun cevabı belli oldu. Beyaz ve Siyah takım araba oyunu için önce zorlu parkurda mücadele giydi. Kıyasıya geçen mücadelede Beyaz ve Siyah takım 9-9 a kalınca bayrak yarışı yapıldı. Son olarak bayrak yarışını kazanan Siyah takım oldu.

Siyah takımda araba oyununu kazanan isim ise Atakan Işıktutan oldu. Atakan arabayı annesine hediye edeceğini söyledi.

SURVİVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ?

Survivor'da bu akşam bir de eleme heyecanı vardı. Dokunulmazlığı kaybeden takım aralarından gitmesini istediği iki kişinin adını ada konseyinde paylaştı. En çok oyu alan Sabriye ve Okay oldu. Halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı ise Sabriye oldu. Survivor adasına veda eden Sabriye, 'Hayırlısı buymuş' dedi.