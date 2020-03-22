Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu? İşte 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı…

TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 21 Mart Cumartesi günü yayınlanan bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen mücadelede iki takım da en iyi performansı gösterdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim oldu? sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI

Oyunun başlangıcında 2-0 öne geçen takım Ünlüler olsa da ilerleyen turlarda Gönüllüler farkı kapattı ve eşitliği sağladı. Gönüllüler ise farkı kısa sürede yeniden ikiye çıkardı. Yarışmanın sonları yaklaşırken Aycan ve Nisa karşılaşmasında Aycan’ın kazanmasıyla ünlüler skoru 9-6’ya getirdi ve fark üçe çıkmış oldu. Mert ve Ardahan’ın karşılaşmasında kazanan Mert oldu ve Ünlüler 10-6’lık skorla yarışmanın galibi oldu.

SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor haftanın ilk eleme adayı henüz belli olmadı. Bu akşam (22 Mart) yapılacak oyun sonucunda aday belli olacak. Haftanın ilk eleme adayı belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.