Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı? İşte 9 Mayıs ada konseyinde yaşananlar...

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, eleme oyunu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere gönüllüler takımı ile ünlüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana oynanan mücadelede tansiyon yükseldi ve Yasin Evrim’e bağırınca Acun Ilıcalı yarışmacıyı oyun alanından kovdu. Peki, Survivor eleme adayı belli oldu mu? İşte yaşananlar...



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın 9 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Çekişmeli dakikaların yaşandığı bölümde tansiyon zaman zaman yükseldi. Oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Yasin’in sinirli hareketleri ile Evrim’e söylenmesi sonrası Acun Ilıcalı’yı da kızdırdı. Acun Ilıcalı, “Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git” sözleriyle Yasin’i oyundan kovdu. Dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım henüz belli olmadı. Kaybeden takım yarışmacıları konseye gidecek ve oylama sonrasında bir isim eleme adayı olarak belirlenecek.