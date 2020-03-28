Survivor Cemal Can kimdir? Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

Survivor’ın sevilen ve dikkat çeken yarışmacısı Cemal Can Canseven hayatı araştırılıyor. “Cemal Can Canseven nereli?” sorusunun aratan izleyiciler yarışmacıyı daha yakından tanımak istiyor. Yarışmada yaşadığı diyaloglarla ve renkli tavırlarıyla dikkat çeken Cemal Can aynı zamanda Instagram ve YouTube fenomeni olarak da biliniyor. Haberimiz içerisinden Survivor’ın sevilen yarışmacısı Cemal Can hakkında merak edilen her şeye ulaşabilirsiniz.



CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ?

Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Cemal Can ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir’de devam eden Canseven üniversiteyi okumak için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişimi okuyan Cemal Can Danla Biliç’le de burada tanışmıştır. Buradaki eğitimini arkadaşlarının tavsiyesiyle donduran Canseven Dj Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Cemal Can sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kendisinin Instagram’da 350 bin, YouTube’da ise 130 bin abonesi var.