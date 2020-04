Survivor Cemal Can kimdir? Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, boyu kaç?

Survivor Cemal Can nereli? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Neşeli tavırları, konuşma tarzıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Cemal Can Canseven’in hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’le de yakın arkadaş olan yarışmacı ekran başındakileri güldürmeyi başarıyor. Haberimiz içerisinden “Survivor Cemal Can kimdir?” sorusunun cevabına ve yarışmacı hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.



CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ?

Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Cemal Can 24 yaşında ve ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir’de devam eden Canseven üniversiteyi okumak için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişimi okuyan Cemal Can Danla Biliç’le de burada tanışmıştır. Buradaki eğitimini arkadaşlarının tavsiyesiyle donduran Canseven Dj Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Cemal Can sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kendisinin Instagram’da 350 bin, YouTube’da ise 130 bin abonesi var.