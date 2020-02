Survivor Cemal Can kimdir? Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 yarışmacılarından Cemal Can Canseven hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. “Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?” sorularının yanıtını merak eden kişiler yarışmacıyı daha yakından tanımak istiyor. YouTuber Danla Biliç ile videolar çeken ve Instagram hesabında 300 binden fazla takipçisi olan yarışmacı yarışmadaki renkli tavırlarıyla izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ?

Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Cemal Can ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir’de devam eden Canseven üniversiteyi okumak için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişimi okuyan Cemal Can Danla Biliç’le de burada tanışmıştır. Buradaki eğitimini arkadaşlarının tavsiyesiyle donduran Canseven Dj Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Cemal Can sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kendisinin Instagram’da 350 bin, YouTube’da ise 130 bin abonesi var.