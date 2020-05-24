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  3. Survivor Cemal Can kimdir, nereli? Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, doğum günü ne zaman?
24 Mayıs 2020 Pazar 22:32 | Son Güncelleme:

Survivor Cemal Can kimdir, nereli? Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, doğum günü ne zaman?

Survivor Cemal Can kimdir, nereli" Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, doğum günü ne zaman"

Survivor'ın sevilen yarışmacıları arasında yer alan Cemal Can Canseven sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Yarışmanın 24 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümünde oynanan anlat bakalım oyununda doğum günü kutlanan yarışmacı duygusal anlar yaşadı. Yarışmayı izleyen kişiler de “Survivor Cemal Can kaç yaşında, doğum günü ne zaman?” sorusunu aratmaya başladı. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, nereli? İşte hayatı...

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’da heyecan her geçen gün daha fazla artıyor. Yarışmacılar arasında yer alan Cemal Can Canseven de yarışmanın iddialı isimleri arasında gösteriliyor. Son olarak anlata bakalım oyununda Ezgi Mola’nın doğum gününü kutlaması ile göz yaşlarına hakim olamayan yarışmacı sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor’ın sevilen yarışmacısı Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Rizeli olan Cemal Can 24 yaşında ve ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir’de devam eden Canseven üniversiteyi okumak için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişimi okuyan Cemal Can Danla Biliç’le de burada tanışmıştır. Buradaki eğitimini arkadaşlarının tavsiyesiyle donduran Canseven Dj Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başladı.


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