Survivor Cemal Can kimdir, nereli? Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, doğum günü ne zaman?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’da heyecan her geçen gün daha fazla artıyor. Yarışmacılar arasında yer alan Cemal Can Canseven de yarışmanın iddialı isimleri arasında gösteriliyor. Son olarak anlata bakalım oyununda Ezgi Mola’nın doğum gününü kutlaması ile göz yaşlarına hakim olamayan yarışmacı sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...



CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor’ın sevilen yarışmacısı Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Rizeli olan Cemal Can 24 yaşında ve ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir’de devam eden Canseven üniversiteyi okumak için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişimi okuyan Cemal Can Danla Biliç’le de burada tanışmıştır. Buradaki eğitimini arkadaşlarının tavsiyesiyle donduran Canseven Dj Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başladı.