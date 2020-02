Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 Cemal Can Canseven nereli?

Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Survivor Cemal Can Canseven kimdir? TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan yarışma bu yıl da heyecanla takip ediliyor. Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında yaşanan mücadelelerde hangi takımın galip geleceği heyecanla izleniyor. Gönüllüler Takımında yer alan sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven ile ilgli merak edilenler haberimizde.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.