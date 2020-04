Survivor Cemal Can kaç yaşında? Survivor Cemal Can Canseven kimdir, nereli?

Survivor Cemal Can kimdir? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. Survivor 2020 kadrosunda yer alan Cemal Can Canseven yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada da oldukça yüksek hayran kitlesine sahip olan Cemal Can, konuşmalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli? Yarışmacı hakkında merak edilenler haberimizde...



CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ?

Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Cemal Can 24 yaşında ve ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir’de devam eden Canseven üniversiteyi okumak için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişimi okuyan Cemal Can Danla Biliç’le de burada tanışmıştır. Buradaki eğitimini arkadaşlarının tavsiyesiyle donduran Canseven Dj Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Cemal Can sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kendisinin Instagram’da 350 bin, YouTube’da ise 130 bin abonesi var.

DANLA BİLİÇ İLE KONUŞAN CEMAL CAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Survivor 2020'nin 39. bölüm iletişim ödülünde Danla Biliç ile konuşan Cemal Can gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde Cemal Can, sonunda arkadaşı Danla Biliç ile görüşebildi.7 Nisan 2020 Survivor 39. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında müthiş bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu kazanan takım Gönüllüler olunca Cemal Can, arkadaşı Danla Biliç ile WhatsApp ile sohbet etme imkanı buldu. Uzun zamandır bu anı bekleyen Cemal Can, arkadaşı ile yazışması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

CEMAL CAN'DAN YASİN'E: BENİM DANLA İLE KONUŞMAM LAZIM

Survivor 2020'nin 39. bölümünde gönüllüler takımından Cemal Can'dan takım arkadaşı Yasin'e: "Benim Danla ile konuşmam lazım" dedi.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde Yasin ile Cemal Can’ın gündeminde iletişim oyunu vardı. 7 Nisan 2020 tarihli Survivor 39. bölümde takımlar iletişim oyunu için sıkı bir mücadeleye girişecek. Gönüllülerden Cemal Can ile Yasin, ilk olarak dün oynadıkları ödül oyununda yaşananları değerlendirdiler. Uzun zamandır iletişim oyunu kazanamayan Gönüllülerden Cemal Can ve Yasin, bu oyunu muhakkak kazanmaları gerektiğini söyledi.