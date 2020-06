Survivor Cemal Can kaç yaşında? Survivor 2020 Cemal Can Canseven kimdir, aslen nereli?

Cemal Can Canseven Survivor 2020’nin favori yarışmacıları arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma bu yıl birbirinden iddialı isimlere ev sahipliği yapıyor. Zaman zaman tansiyon ve gerilimin yükseldiği yarışma izleyicilere soluksuz dakikalar yaşatmayı başarıyor. Ekran başındaki izleyiciler de “Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Survivor’ın sevilen yarışmacısı Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler!



SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da finale doğru yaklaşılırken son 10’a kalmayı başaran Cemal Can Canseven bazı izleyicilerin favori yarışmacıları arasında gösteriliyor. Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Rizeli olan Cemal Can 24 yaşında ve ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir’de devam eden Canseven üniversiteyi okumak için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişimi okuyan Cemal Can Danla Biliç’le de burada tanışmıştır. Buradaki eğitimini arkadaşlarının tavsiyesiyle donduran Canseven Dj Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

SURVİVOR CEMAL CAN BOYU KAÇ?

Cemal Can Canseven’in boyu 1.86 cm uzunluğundadır.