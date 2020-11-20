20 Kasım 2020 Cuma 11:49 | Son Güncelleme:
Survivor Cemal Can Canseven'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden biri olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, son olarak Instagram hesabından ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaştı. Canseven'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı...
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Cemal Can Canseven, son olarak Instagram hesabından ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaştı. Mavi önlüklü, beyaz yakalı Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı.
Survivor Cemal Can Canseven geçtiğimiz aylarda Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı.