Survivor Cemal Can Canseven'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Cemal Can Canseven, son olarak Instagram hesabından ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaştı. Mavi önlüklü, beyaz yakalı Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı.

Survivor Cemal Can Canseven geçtiğimiz aylarda Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Cemal Can Canseven'in çocukluk hali..