Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında?

Survivor 2020 için geri sayım sona eriyor. Survivor yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. İzleyiciler ünlüler ve gönüllüler takımında kimlerin yarışacağını araştırmaya başladı. Gönüllüler takımında mücadele edecek isimler arasında olan Cemal Can Canseven dikkat çekiyor. Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler haberimizin içerisinde yer alıyor.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.