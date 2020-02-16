Survivor canlı izle! Survivor 2020 Tv8 ekranlarında başlıyor...

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2020 bu akşam saat 20.00’de Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında Mert Öcal, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Ersin Korkut, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz gibi ünlü isimler yer alırken gönüllüler kadrosunda da iddialı yarışmacılar bulunuyor. İşte Tv8 ekranlarında saat 20.00’de başlayan Survivor canlı izleme linki ve detaylar…

SURVİVOR NE DEMEK?

Survivor kısaca "hayatta kalan" anlamına gelmektedir. Survivor aynı zamanda dünyaca ünlü bir yarışmadır. Orijinali Amerika olan bu yarışma formatını Türkiye'ye uyarlayan kişi Acun Ilıcalıdır. Yarışma özel olarak seçilen 2 grubun bir adada zor şartlar altında yarışmalarını konu alır. Survivor yarışması açlık, hastalık, doğal olaylar karşında insanın nasıl mücadele vermesi gerektiğini insanlara aktarır. Survivor yarışması bugüne kadar 50 ülkede yayımlanmıştır.