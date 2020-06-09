Survivor canlı izle! 9 Haziran Survivor kim elendi, eleme adayları kimler?

Survivor yine heyecan ve gerilim dolu bir eleme oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Tv8 ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor’da final için geri sayım başladı. Son 10 yarışmacının sona kaldığı yarışmada takımlar 5’erli olarak ikiye ayrıldı. Önümüzdeki hafta sonrasında çeyrek finalin başlayacağı yarışmada Elif ilk çeyrek finalist olmayı başardı. Yarışmadan elenecek ismin kim olacağı da ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Peki, 9 Haziran Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte yaşananlar...



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da finale doğru yaklaşılırken oynanan dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyor. Eleme adayının belirlendiği oyunlarda zaman zaman tansiyon yükseliyor. Yarışmanın 6 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları konseyde toplandı ve ilk eleme adayı Cemal Can oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kazanması üzerine kırmızı takım konseyi toplandı ve diğer eleme adayı stratejik bir hamleyle Barış oldu. Yarışmanın diğer eleme adayları henüz belli olmadı.

9 HAZİRAN SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da eleme adayları arasından en az SMS’i alan isim yarışmaya veda edecek. Şu an eleme potasında Cemal Can ve Barış yer alırken diğerleri ise birazdan belli olacak. Elenen isim henüz belli olmadı. Acun Alıcalı yarışmaya veda eden ismi açıklar açıklamaz haberimiz içerisine eklenecektir.