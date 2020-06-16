Survivor canlı izle! 16 Haziran Survivor'da kim elendi, eleme adayları kimler?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor’ın 16 Haziran Salı akşamı yayınlanan 109. bölümünde elenecek isim belli oluyor! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı’nın sunumuyla haftanın 7 gününde de yayınlanan Survivor’da önümüzdeki hafta itibarıyla çeyrek final başlıyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışma zorlu parkur oyunlarıyla yarışmacılara zor anlar yaşatıyor. İzleyiciler “Survivor’da elenen isim belli oldu mu?” sorusunun cevabını merak ediyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümüne dair detaylar haberimizde...



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yarışmanın 13 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. Kaybeden mavi takım konseyi toplandı ve oy birliğiyle ilk eleme adayı Ardahan olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlık oyununu da kırmızı takımın kazanması üzerine yeniden mavi takım konseyi toplandı ve yarışmada bir ilk yaşandı. Mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Elif’in sakatlanması ve konseyde yer alamaması nedeniyle mavi takımın bütün yarışmacıları eleme potasına gönderildi. Böylece eleme adayları; Yasin, Ardahan, Evrim ve Sercan oldu.

16 HAZİRAN SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’ın 16 Haziran Salı akşamı yayınlanan 109. bölümünde yarışmaya veda edecek isim belli oluyor. Eleme potasında yer alan Yasin, Ardahan, Evrim ve Sercan arasından en az SMS’i alan isim yarışmaya veda edecek. Yarışma şu anda devam ediyor. Kimin elendiği belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

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