Survivor bu akşam var mı? Survivor 2020 hangi günler var? 5 Mart Tv8 yayın akışı

5 Mart Tv8 yayın akışı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile yayınlan yarışma izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Haftanın beş günü ekrana gelen yarışmada kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Survivor bu akşam var mı, hangi günler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 5 Mart Tv8 yayın akışı haberimiz içerisinde yer alıyır.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor 2020 bu akşam ekranlara gelmiyor. Tv8'in 5 Mart yayın akışına göre, bu akşam saat 20:00'de yerli sinema El Değmemiş Aşk ekranlara gelecek.

TV8 5 MART YAYIN AKIŞI

19:15 Oynat Bakalım / Yeni Bölüm

20:00 El Değmemiş Aşk

23:15 Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak.

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN OLACAK?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.